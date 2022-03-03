В Уфе проходит турнир по кикбоксингу среди студентов-медиков

В Уфе в эти дни проходит пятый юбилейный всероссийский турнир по кикбоксингу среди студентов медицинских и фармацевтических вузов России. Соревнования уникальны по своей специфике, ведь все участники – будущие и действующие врачи.

ни выявляли лучших в разделах фулл-контакт и семи-контакт. Всего на турнир приехали команды из шести университетов: из Татарстана, Алтайского края, Рязани, Саратова, Омска и не только.

Мы рады здесь находится. Сама я местная, но начала свою карьеру в Санкт-Петербурге. Валерия Тимакова, участница соревнований /Санкт-Петербург/

Нас смогли посетить шесть вузов России, мы им очень благодарны. Мероприятие позволяет сплотить обучающихся и дать мотивацию к учебе. Артур Мустафин, проректор по воспитательной и социальной работе Башкирского государственного медицинского университета

Честь республики на турнире защищали студенты медуниверситета. Как правило, хозяева соревнований оказываются в тройке сильнейших в командном зачете. В БГМУ в секции кикбоксинга занимаются более 100 студентов. В 2019-м сборная этого вуза стала первой на республиканской Универсиаде.