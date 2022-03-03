В Уфе проходит турнир по кикбоксингу среди студентов-медиков

В Уфе в эти дни проходит пятый юбилейный всероссийский турнир по кикбоксингу среди студентов медицинских и фармацевтических вузов России. Соревнования уникальны по своей специфике, ведь все участники – будущие и действующие врачи.
ни выявляли лучших в разделах фулл-контакт и семи-контакт. Всего на турнир приехали команды из шести университетов: из Татарстана, Алтайского края, Рязани, Саратова, Омска и не только.
Честь республики на турнире защищали студенты медуниверситета. Как правило, хозяева соревнований оказываются в тройке сильнейших в командном зачете. В БГМУ в секции кикбоксинга занимаются более 100 студентов. В 2019-м сборная этого вуза стала первой на республиканской Универсиаде.