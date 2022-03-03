В Уфе 44-летняя женщина пострадала при пожаре в квартире

Накануне, 2 марта, вечером в Уфе зафиксирован пожар. Подробности случившегося сообщает МЧС региона.

Фото №1 - В Уфе 44-летняя женщина пострадала при пожаре в квартире

В многоквартирном доме по улице Петрозаводской огнём охватило однокомнатную квартиру. На место происшествия оперативно выехали экстренные службы, в том числе 11 спасателей и 4 единицы специальной техники.

Из зоны воздействия опасных факторов эвакуировали 14 человек. В пожаре пострадала 44-летняя женщина. Пострадавшая госпитализирована в больницу №18. Причина пожара устанавливается.

Фото: МЧС по РБ. 

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