В Уфе 44-летняя женщина пострадала при пожаре в квартире

Накануне, 2 марта, вечером в Уфе зафиксирован пожар. Подробности случившегося сообщает МЧС региона.
В многоквартирном доме по улице Петрозаводской огнём охватило однокомнатную квартиру. На место происшествия оперативно выехали экстренные службы, в том числе 11 спасателей и 4 единицы специальной техники.
Из зоны воздействия опасных факторов эвакуировали 14 человек. В пожаре пострадала 44-летняя женщина. Пострадавшая госпитализирована в больницу №18. Причина пожара устанавливается.
Фото: МЧС по РБ.