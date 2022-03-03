В Башкирии от коронавируса привились почти 2,5 млн человек

В Башкирии эксперты продолжают следить за эпидемиологической ситуацией в регионе. Стало известно о ходе вакцинации от коронавируса в республике.
По последним данным от министерства здравоохранения, в Башкирии прививку от коронавируса сделали 2 318 902 человек. Это 93,3% от подлежащего вакцинации населения. Также в Башкирии прививку сделали 2800 подростков от 12 до 17 лет.
Мобильные пункты вакцинации в торговых центрах закрываются. При этом желающие могут пройти вакцинацию или ревакцинацию в поликлиниках.