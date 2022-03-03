Житель Уфы через балкон пробрался в квартиру к соседям и убил пенсионерку

В Уфе перед судом предстал местный житель, которого обвинили в нападении на пенсионеров и убийстве. Подробности преступления рассказал Следственный комитет.

26 апреля прошлого года мужчина в состоянии алкогольного и наркотического опьянения услышал шум в соседней квартире. Он решил разобраться с жильцами, пробрался к ним в квартиру через балкон, но никого не нашел. Тогда он вышел в подъезд, где встретил 86-летнего соседа, с которым вступил в конфликт, а после ударил ножом в руку.

После этого вновь через балкон мужчина пробрался в квартиру в соседнем доме, где встретил 71-летнюю женщину. Пенсионерка испугалась и, конечно, дала отпор незваному гостю. Уфимец несколько раз ударил пенсионерку по голове руками, начал душить, а после ударил ножом в голову. От полученных травм несчастная скончалась.