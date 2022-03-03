Жителей Башкирии обманывал мошенник, пугая пострадавшими в аварии детьми

В Челябинске был задержан 30-летний мужчина, которого обвинили в обмане жительницы Нефтекамска. Женщина  из-за мошенника потеряла более 360 тысяч рублей.

Фото №1 - Жителей Башкирии обманывал мошенник, пугая пострадавшими в аварии детьми

Оказалось, мужчина звонил жителям разных регионов и сообщал, что их дети попали в аварию. Чтобы избежать уголовного дела, семьям пострадавших якобы нужно было заплатить.

Полицейским удалось установить местонахождение мошенника. Он сознался в содеянном и компенсировал уроженке Нефтекамска причиненный ущерб. Теперь полиция ищет других участников мошеннической «схемы».

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