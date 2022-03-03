Житель Башкирии с топором угрожал маме убийством

В Белорецком районе произошёл семейный конфликт. 63-летняя жительница села Кага сообщила, что сын угрожал ей убийством.

Оказалось, между женщиной и её 42-летним сыном постоянно случаются конфликты. Всё из-за аморального образа жизни мужчины – он нигде не работает, не помогает семье и злоупотребляет алкоголем.