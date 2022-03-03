Военно-патриотический парк «Патриот» в Башкортостане примет первую смену в июне

1 июня республиканские школьники отправятся на сборы в новый военно-патриотический парк «Патриот». Уже составлен график из полусотни смен по линии Минобрнауки и Госкомитета по молодежной политике. Сегодня площадку парка, который находится на месте бывшей воинской части в Чишминском районе, осмотрел Глава Башкортостана.

Все последние месяцы строители, что называется, на казарменном положении. Реконструкция старого здания на сегодня – одна из первоочередных задач. На начальном этапе рабочие основательно укрепили стены и заменили крышу, после чего приступили к обустройству классов и жилых кубриков. Радий Хабиров уже посещал площадку четыре месяца назад. За это время казарма изменилась до неузнаваемости.

Мы не снижаем набранный темп. Начинали мы практически с нуля, а теперь здесь уже есть учебный и спальный корпуса. Как только сойдет снег, начнём благоустройство территории. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В бывшей воинской казарме школьные курсанты будут не только проходить обучение, но и жить во время сборов. В общей сложности за смену здесь смогут находиться порядка 200 курсантов. Первый призыв десятиклассников начнется в начале лета.

Дети будут заезжать в воскресенье вечером. С понедельника по пятницу программа практически поминутно расписана. Будет организовано горячее питание, дети голодными не будут. И в субботу после завтрака ребята будут разъезжаться по районам. Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан

О планах создать военно-патриотический парк Радий Хабиров рассказал в 2019-м во время осмотра территории бывшей армейской части. В мае прошлого года в республике организовали учебно-методический центр воспитания молодежи Авангард, который после завершения строительства переместится на территорию парка Патриот.

Нужно с детства воспитывать ребенка в ощущении принадлежности к великой державе, традиции, великой истории. Потому что мы – единый народ. Да, разных национальностей, но мы один народ, живущий на этой земле. Виктор Иванов, протоиерей Уфимской епархии Башкортостанской митрополии Русской православной церкви

До конца года на территории парка намерены построить автодром, зоны военно-исторической реконструкции, в том числе комплекс «Партизанская деревня», а также десантный городок с вышкой, где будут обучать прыжкам с парашюта. На площадке также организуют трассу с препятствиями по пересеченной местности – «Лигу героев». И установят военную технику.

Это пока единственный в республике парк военно-патриотической направленности. И он должен стать местом притяжения всех жителей. Мы хотим, чтобы сюда приезжали семьями – посмотреть военную технику, заняться спортом, прогуляться по территории. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан