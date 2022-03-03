Военно-патриотический парк «Патриот» в Башкортостане примет первую смену в июне

1 июня республиканские школьники отправятся на сборы в новый военно-патриотический парк «Патриот». Уже составлен график из полусотни смен по линии Минобрнауки и Госкомитета по молодежной политике. Сегодня площадку парка, который находится на месте бывшей воинской части в Чишминском районе, осмотрел Глава Башкортостана.
Все последние месяцы строители, что называется, на казарменном положении. Реконструкция старого здания на сегодня – одна из первоочередных задач. На начальном этапе рабочие основательно укрепили стены и заменили крышу, после чего приступили к обустройству классов и жилых кубриков. Радий Хабиров уже посещал площадку четыре месяца назад. За это время казарма изменилась до неузнаваемости.
В бывшей воинской казарме школьные курсанты будут не только проходить обучение, но и жить во время сборов. В общей сложности за смену здесь смогут находиться порядка 200 курсантов. Первый призыв десятиклассников начнется в начале лета.
О планах создать военно-патриотический парк Радий Хабиров рассказал в 2019-м во время осмотра территории бывшей армейской части. В мае прошлого года в республике организовали учебно-методический центр воспитания молодежи Авангард, который после завершения строительства переместится на территорию парка Патриот.
До конца года на территории парка намерены построить автодром, зоны военно-исторической реконструкции, в том числе комплекс «Партизанская деревня», а также десантный городок с вышкой, где будут обучать прыжкам с парашюта. На площадке также организуют трассу с препятствиями по пересеченной местности – «Лигу героев». И установят военную технику.
Реализация проекта рассчитана на несколько лет. В числе объектов, которые здесь планируют построить, – конгресс-центр, мечеть, часовня, конноспортивный и огневой центры. Полностью завершить создание парка «Патриот» намерены до конца 2024 года.