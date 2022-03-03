Строительство нового корпуса РКБ им Куватова в Уфе завершено на 50%

Строительство нового корпуса больницы имени Куватова завершено на 50%. Сдача объекта в эксплуатацию планируется в следующем году. Шестиэтажное здание рассчитано для приема жителей со всех уголков республики.

Строители заняли уже самый верхний ярус будущей поликлиники. К возведению шестиэтажного здания приступили в 2019 году. Чтобы завершить его в срок, полсотни рабочих трудятся по 12 часов в сутки. На данный момент финишируют работы по устройству стен, перегородок и перекрытий. Прокладываются инженерные коммуникации.

Поликлиника сейчас состоит из двух корпусов, в одном ведут прием. Диагностический центр размещается в другом здании. Новая поликлиника объединит все услуги. И что немаловажно, в ней появятся удобства для перемещения маломобильных пациентов.

Стоимость объекта – порядка двух миллиардов рублей. Если специалисты просто переедут в новое здание, то оборудование полностью обновится. Площадь будущей поликлиники составляет 17 с половиной тысяч квадратных метров – в несколько раз больше существующей.