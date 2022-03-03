Как платить виртуальной транспортной картой «Алга»

Многие жители Башкирии пожаловались на сбои при оплате проезда виртуальной транспортной картой «Алга». Министр транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Булушев сообщил о работе карты.
1. Что случилось с пластиковой картой «Алга»?
Пластиковая карта «Алга» работает как прежде без перебоев, санкции ее не коснулись!
2. Почему плохо работает приложение?
Как все уже знают, Запад ввел санкции на семь российских банков - ВТБ, «Промсвязьбанк», «Совкомбанк», «Россия», «Открытие», «Новикомбанк» и «ВЭБ.РФ», а также экономику страны в целом. Их бесконтактные карты работают плохо. Также из-за санкций частично не работают сервисы оплаты Google Pay и Applе Pay и возникают проблемы с оплатой проезда виртуальной картой «Алга». Самые серьезные трудности почувствовали пассажиры, у которых виртуальная карта «Алга» привязана к банковской карте одного из «санкционных» банков.
3. Что теперь делать?
Если вы хотите возвращаться к пластику, привяжите свою «Алгу» к карте любого другого банка вне санкционного списка. Это бесплатно и займет несколько минут. Вам помогут операторы контакт-центра по телефону 8 (800) 347 11 11 или в чате технической поддержки через мобильное приложение. В качестве перспективной антикризисной меры обратите внимание на сервис MIR Pay. Это отечественное приложение для бесконтактной оплаты при помощи смартфона. Его поддерживают все основные банки, работающие в России.
Фото: ИА Башинформ.