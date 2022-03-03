Как платить виртуальной транспортной картой «Алга»

Если вы хотите возвращаться к пластику, привяжите свою «Алгу» к карте любого другого банка вне санкционного списка. Это бесплатно и займет несколько минут. Вам помогут операторы контакт-центра по телефону 8 (800) 347 11 11 или в чате технической поддержки через мобильное приложение. В качестве перспективной антикризисной меры обратите внимание на сервис MIR Pay. Это отечественное приложение для бесконтактной оплаты при помощи смартфона. Его поддерживают все основные банки, работающие в России.