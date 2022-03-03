Радий Хабиров встретился с послом Таджикистана в России

Башкортостан укрепляет сотрудничество с Таджикистаном. Радий Хабиров встретился с послом страны в Российской Федерации. Обсуждался широкий круг вопросов: развитие бизнеса и привлечение инвестиций, проекты в сельском хозяйстве, поддержка медицинского сообщества, а также программы в культурной сфере.

Товарооборот сторон составляет около 30 миллионов долларов, в основном это экспорт нефтепродуктов, продукции деревообрабатывающих производств. В Башкортостане обучаются студенты из Таджикистана, а также работают многие граждане страны.

Россию и Таджикистан связывают отношения стратегического партнерства. И огромная доля здесь межрегионального сотрудничества. В целом наша задача – чтобы жители Таджикистана, которые учатся, работают, чувствовали себя комфортно. Ну и в целом, как я говорю, настало время обменяться официальными визитами. И очень здорово, что посол Республики Таджикистан сегодня в Башкортостане. 

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров встретился с послом Таджикистана в России

Мы с Радием Фаритовичем обговорили все направления, мы имеем очень много соглашений. В основном мы говорили, что у нас очень хорошее сотрудничество, развитие двустороннее и многостороннее, и мы подняли вопросы именно по торгово-экономическим отношениям.   

Давлатшох Гулмахмадзода, посол Республики Таджикистан в России
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