Радий Хабиров встретился с послом Таджикистана в России

Башкортостан укрепляет сотрудничество с Таджикистаном. Радий Хабиров встретился с послом страны в Российской Федерации. Обсуждался широкий круг вопросов: развитие бизнеса и привлечение инвестиций, проекты в сельском хозяйстве, поддержка медицинского сообщества, а также программы в культурной сфере.
Товарооборот сторон составляет около 30 миллионов долларов, в основном это экспорт нефтепродуктов, продукции деревообрабатывающих производств. В Башкортостане обучаются студенты из Таджикистана, а также работают многие граждане страны.