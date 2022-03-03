Радий Хабиров встретился с послом Таджикистана в России

Россию и Таджикистан связывают отношения стратегического партнерства. И огромная доля здесь межрегионального сотрудничества. В целом наша задача – чтобы жители Таджикистана, которые учатся, работают, чувствовали себя комфортно. Ну и в целом, как я говорю, настало время обменяться официальными визитами. И очень здорово, что посол Республики Таджикистан сегодня в Башкортостане.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан