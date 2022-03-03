Отдельный пункт вакцинации и подарки ветеранам: как в Бижбулякском районе борются с ковидом

Объединились в борьбе с коронавирусом. Предприниматели Бижбулякского района оказывают посильную помощь врачам, которые лечат ковид-пациентов. А местные власти решили обезопасить пожилых людей и открыли для них прививочный пункт вне поликлиники, чтобы пенсионеры и ветераны не сидели в очередях.

Галина Семёновна с супругом оттягивали вакцинацию из-за очередей в поликлинике. По той же причине не шли и многие другие пенсионеры. Чтобы решить проблему, в местном ФОКе открыли отдельный прививочный пункт для категории 60+. И дело пошло. За три месяца процедуру прошли почти 300 пожилых.

Потому что в поликлинике народа много, и ждать там неудобно. А сюда нас аж на машине сами привезли. Приехали, всё записали, всё сделали и чаепитие устроили. Галина Николаева, жительница с. Бижбуляк

Пенсионеры не только получают защиту от коронавируса в безопасных условиях, но также имеют возможность уехать домой не с пустыми руками.

В день, когда приходят ветераны, разыгрываются необходимые медицинские препараты, есть возможность пополнить свою медицинскую аптечку и даже выиграть тонометр. Елена Андреева, заместитель председателя районного совета ветеранов войны и труда

Найля Файзуллина приехала в больницу не на прием. Хотя о коронавирусе местный предприниматель знает не понаслышке. Болезнь тяжело перенесли родственники. После выписки из госпиталя её мама рассказала, как тяжело приходится врачам в «красных зонах». В поликлинике быстро заканчиваются средства индивидуальной защиты. Малый бизнес Бижбуляка решил оказать большую помощь медикам.

Хочу сказать, что врачи наши – настоящие герои. Они находятся на передовой. И мы им все благодарны. Мы зависим от них. И, конечно, если есть возможность, мы хотим им чем-то помочь. Найля Файзуллина, предприниматель

Сами врачи признаются: забота односельчан приятна. Но скромничают – героями себя не считают.

Для нас очень приятно, что так отмечают наш скромный труд. Мы работаем на благо здоровья жителей нашего района. И они посильно, кто как может, нам помогают. Андриян Павлов, главный врач Бижбулякской центральной районной больницы

Хотя республика и вышла на так называемое плато, говорить об окончании пандемии не приходится. Врачи каждый день в «красных зонах» борются за жизнь каждого пациента. И помочь им может любой. Достаточно лишь вакцинироваться, а затем ревакцинироваться в положенный срок.