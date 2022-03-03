В Уфе показали спецтехнику спасателей

Более 80 образцов техники было представлено спасателями на выставке спецсредств, используемых в период половодья. Весь арсенал экспозиции имеется у них на вооружении. Подготовка к снеготаянию в республике всегда проводится с учетом худшего развития событий. При неблагоприятных обстоятельствах в зоне подтопления могут оказаться более 250 населенных пунктов.
Воздушная подушка модели «Хивус-10». Цифра взята не с потолка: она обозначает количество пассажиров на судне. Преград для этой техники нет ни на водной глади, ни на поверхности льда. За счет герметичного кузова даже полное погружение не опасно для тех, кто окажется в этот момент на борту.
Образцов техники на экспозиции более 80. Кроме спецмашин, представлены также подвижный узел связи, катера и лодки, насосные станции. Конечно, это не весь автопарк спасателей. К слову, в этом году он пополнился еще и вертолетом. В паводок с его помощью ситуацию будут контролировать с воздуха, а в пожароопасный период добираться до самых отдаленных уголков республики.
На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС обсудили подготовку к пожароопасному сезону 2022. Для проведения мониторинга и прогнозирования рисков в период половодья на территории республики установлено 44 автоматических гидропоста на 26 реках.
В Уфе при максимальном подъеме воды в зоне подтопления могут оказаться почти 4 тысячи домов. Поэтому подготовка к капризам погоды всегда идет с учетом рисков.