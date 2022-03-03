Команда девушек телеканала БСТ победила в праздничном спортивном конкурсе

За звание самых энергичных, эрудированных и талантливых сегодня между собой состязались сотрудницы самых крупных СМИ холдинга ГУП ТРК «Башкортостан». В фитнес-клубе «Леофит» прошел спортивно-творческом конкурс «А ну-ка, девушки!», приуроченный к Международному женскому дню.

Прекрасную половину холдинга ГУП ТРК «Башкортостан» сегодня проверили как на эрудицию, так и на выносливость. Тренеры фитнес-клуба «Леофит» подготовили для самых медийных женщин республики специальные задания. Участницы поделились на три команды, которые представляли теле- и радиоканалы холдинга – «Юлдаш», «Спутник ФМ» и БСТ.

Это же такое чисто дружеское состязание, праздничное. Роза Тухбатова, главный редактор радио «Спутник FM»

Но соревновательный дух никто не отменял. Участницы играли в дартс, настольный теннис, состязались на велотренажерах и даже дрались на нудлах.

Идея конкурса родилась спонтанно, ее поддержало и руководство фитнес клуба «Леофит», который предоставил ценные призы участницам победившей команды.

Девушки любят ходить в фитнес-клубы, спорт – это жизнь. Поэтому возникла идея провести такой конкурс, чтобы поднять настроение девочкам перед праздником. Миляуша Ягафарова, главный редактор радио «Юлдаш»

Оценивало участниц спортивного конкурса компетентное и строгое жюри в составе тренеров фитнес-клуба. Задания были подобраны так, чтобы все спортсменки могли проявить себя с разных сторон, в том числе и творческих.