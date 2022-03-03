В Уфе в УГНТУ прошли Международные зимние игры

В Уфимском нефтяном университете прошли Международные зимние игры. В них приняли участие иностранные студенты столичных вузов, школьники, студенты, преподаватели, а также известные спортсмены.

Впервые эти соревнования прошли год назад. Именно тогда приехавшие из теплых стран студенты впервые увидели снег и решили освоить новый для себя вид спорта.

Спорт объединяет лучше всего в мире. Лыжные забеги с участием иностранных студентов – очередное тому доказательство. Для молодых людей из Анголы, Египта, Йемена и других стран это абсолютная экзотика. Пусть им порой не хватает умения, зато энтузиазма через край.

Это первый раз, когда я занимаюсь этим. В России занимаюсь физкультурой. Это сложно. Ньянга Криштовау, участник Международных зимних игр УГНТУ

Идея Международных игр УГНТУ зародилась ровно год назад. Тогда руководство университета организовало спортивное мероприятие для студентов, которые устали сидеть в условиях самоизоляции. Спортивный праздник прошел успешно, и в этом году его решили провести во второй раз. Приурочены игры ко Всемирному дню неторопливости.

У ребят, конечно, есть проблемы с техникой. Но я уверен, что, вернувшись в свои страны, они будут тепло этот момент вспоминать. Олег Баулин, ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета

Наряду со студентами в забегах участвовала и команда, составленная из прославленных спортсменов. Среди них победители и призеры Олимпийских игр, биатлонисты Максим Чудов и Павел Муслимов, фехтовальщики Реналь Ганеев и Аделина Загидуллина.

Конечно же, в школе каталась на лыжах. А так у меня очень маленький опыт на беговых. Я в основном занимаюсь горными. Мне сегодня было сложно. Аделина Загидуллина, олимпийская чемпионка по фехтованию