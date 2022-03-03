В Уфе в УГНТУ прошли Международные зимние игры

В Уфимском нефтяном университете прошли Международные зимние игры. В них приняли участие иностранные студенты столичных вузов, школьники, студенты, преподаватели, а также известные спортсмены.

Впервые эти соревнования прошли год назад. Именно тогда приехавшие из теплых стран студенты впервые увидели снег и решили освоить новый для себя вид спорта.

Спорт объединяет лучше всего в мире. Лыжные забеги с участием иностранных студентов – очередное тому доказательство. Для молодых людей из Анголы, Египта, Йемена и других стран это абсолютная экзотика. Пусть им порой не хватает умения, зато энтузиазма через край.

Это первый раз, когда я занимаюсь этим. В России занимаюсь физкультурой. Это сложно.

Ньянга Криштовау, участник Международных зимних игр УГНТУ
Фото №1 - В Уфе в УГНТУ прошли Международные зимние игры

Идея Международных игр УГНТУ зародилась ровно год назад. Тогда руководство университета организовало спортивное мероприятие для студентов, которые устали сидеть в условиях самоизоляции. Спортивный праздник прошел успешно, и в этом году его решили провести во второй раз. Приурочены игры ко Всемирному дню неторопливости.

У ребят, конечно, есть проблемы с техникой. Но я уверен, что, вернувшись в свои страны, они будут тепло этот момент вспоминать.

Олег Баулин, ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета

Наряду со студентами в забегах участвовала и команда, составленная из прославленных спортсменов. Среди них победители и призеры Олимпийских игр, биатлонисты Максим Чудов и Павел Муслимов, фехтовальщики Реналь Ганеев и Аделина Загидуллина.

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Конечно же, в школе каталась на лыжах. А так у меня очень маленький опыт на беговых. Я в основном занимаюсь горными. Мне сегодня было сложно.

Аделина Загидуллина, олимпийская чемпионка по фехтованию

Всего в зимних играх приняло участие 20 команд. Они были составлены из школьников, студентов колледжей и партнеров университета. Среди иностранных студентов победителем стала команда Средней Азии.

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