В Сибае прошел турнир по стрельбе из лука среди воспитанников гимназии-интерната

Оружием предков разили мишени. В Сибае прошел турнир по стрельбе из лука среди воспитанников гимназии-интерната. Учебное учреждение всего год назад стало возрождать древнее боевое искусство башкир. Клуб назвали «Ирандыкские лучники». Теперь у учащихся есть возможность испытать себя на меткость и примерить роль кочевников.

Натянутая до предела тетива, ровная осанка и максимальная концентрация. За древнее оружие взялись и мальчики и девочки. Почувствовать себя средневековыми снайперами смогли воспитанники Сибайской гимназии-интерната.

В этом виде спорта практически нет возрастных ограничений. В начале турнира школьникам рассказали о строении главного оружия башкирского воина, о технике безопасности при стрельбе. Всё-таки лук – это не просто спортивный инвентарь, а стрелковое оружие, поэтому правила на первом месте.

Идея возрождения традиционной стрельбы из лука руководству интерната пришла давно. В прошлом году для этих целей переоборудовали подвал школы, провели освещение и собрали инвентарь.