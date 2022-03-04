В Башкирии растут цены на фрукты и овощи

Специалисты Башстата продолжают следить за изменением цен на продукты социальной значимости в магазинах региона. Мониторинг цен проводится каждую неделю.
Стало известно, что больше всего выросли в цене помидоры (4,5%), бананы (4%) и овощные консервы для детского питания (2,9%). Килограмм помидоров можно приобрести в среднем за 172 рубля, бананов – за 87. А килограмм детского питания оценивается в 547 рублей.
В перечень подорожавших продуктов (0,1 — 2,5%) также вошли яблоки, черный чай, сметана, печенье, свежая белокочанная капуста, мясные консервы для детского питания, свежие огурцы, мороженая рыба, яйца, сахар, морковь, репчатый лук, сыры, творог, пастеризованное и стерилизованное молоко, хлеб всех сортов, сухие молочные смеси для детского питания, говядина, картофель и куры.
Снижение цены показали сосиски и сардельки (3,8%), килограмм которых можно приобрести в среднем за 366 рублей. Также стали дешевле макароны (2,4%), фруктово-ягодные консервы (1,8%), полукопченая и варено-копченая колбаса (1,7%).
Дешевле также стали (0,02 — 1,3%) сливочное и подсолнечное масло, вареная колбаса, мука, гречневая крупа, баранина, свинина, пшено, вермишель, шоколадные конфеты и свекла.
Андрей Назаров, премьер-министр правительства Башкирии, поручил Министерству торговли и услуг отслеживать и принимать на рассмотрение комиссией по мониторингу цен. УФАС по региону сообщило об организации горячей линии по номеру 8 347 246 21 53 (с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00, суббота и воскресенье — выходные). Также можно писать на электронную почту [email protected] либо заполнить форму на сайте ФАС.