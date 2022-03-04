В Башкирии растут цены на фрукты и овощи

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Башкирии, поручил Министерству торговли и услуг отслеживать и принимать на рассмотрение комиссией по мониторингу цен. УФАС по региону сообщило об организации горячей линии по номеру 8 347 246 21 53 (с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00, суббота и воскресенье — выходные). Также можно писать на электронную почту [email protected] либо заполнить форму на сайте ФАС.