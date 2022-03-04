В Башкирии тело пенсионера пролежало в закрытом доме почти месяц

В Зилаирском районе в деревне Сосновка в собственном доме без признаков жизни был найден 66-летний мужчина. Его нашла соседка, которая удивилась, что пенсионер 23 дня не выходил из дома. 28 февраля она обратилась в полицию.

Следователи установили, что незадолго до смерти мужчины в селе были замечены двое ранее судимых жителя района 37 и 39 лет. Оказалось, 5 февраля оба находились у друга, с которым распивали спиртные напитки. Они заметили, как к соседу пришёл почтальон, который принёс мужчине пенсию. Деньги они решили выкрасть. Мужчины пробрались в дом к соседу, избили его и выкрали 27 тысяч рублей.

Одного из подозреваемых нашил в Уфе, второго – в Челябинской области. Оба успели поработать на стройке и разъехаться. Когда задержали одного из мужчин, он подумал, что его обвиняют совсем в другом преступлении, которое он совершил после убийства. Теперь мужчин ждёт суд.