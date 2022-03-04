Жителям Башкирии рассказали о предстоящем астрономическом явлении
5 марта жители Башкирии смогут стать свидетелями интересного астрономического явления. Об этом сообщает Уфимский планетарий.
В 18:55 по местному времени Юпитер вступит в соединение с Солнцем. Планета будет находиться на линии, которая соединяет Солнце и Землю. С нашей планеты Юпитер будет виден за звездой.
Юпитер будет максимально удалён от Земли, то есть планета будет имеет наименьшие видимые размер и яркость.
После соединения Юпитер будет удаляться от Солнца, но ещё в течение нескольких недель он не будет виден, поскольку будет теряться в солнечном свете, восходя всего на несколько минут раньше Солнца. В конце апреля он будет восходить почти на 50 минут раньше Солнца и будет виден утром на фоне зари у самого горизонта. Постепенно его видимость будет улучшаться, он будет восходить утром всё раньше и раньше, и перед рассветом всё выше подниматься над горизонтом. А через полгода — 26 сентября — Юпитер окажется в противостоянии с Солнцем и, находясь на ближайшем расстоянии от Земли, станет очень ярким и будет виден на протяжении всей ночи.