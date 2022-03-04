Житель Уфы угрожал возлюбленной убийством за замечание

Полицейские Уфы возбудили уголовное дело по статье «угроза убийством». Местная жительница сообщила, что 51-летний возлюбленный угрожал ей расправой.

Как выяснило следствие, женщина проживала в общежитии с возлюбленным. Их отношения быстро омрачила алкогольная зависимость мужчины. Они расстались, а в феврале встретились для разговора, который плавно перетёк в конфликт.

Женщина попыталась объяснить, что алкоголь разрушил их отношения и продолжает разрушать жизнь мужчины. Это разозлило уфимца – он взял в руки трость, начал размахивать и угрожать бывшей возлюбленной убийством. Вечером он снова проявил агрессию в отношении женщина, начав бросать в несчастную ножи.

Теперь в семейном конфликте разбирается полиция. Выяснилось, что ранее мужчина уже был судим.