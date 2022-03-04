В Уфе прошел заключительный этап олимпиады «Матлет»

Свыше сотни башкирских школьников, искушенных в точных науках, поборолись за победу в соревнованиях по математике. На базе предуниверсария УГНТУ состоялся заключительный этап олимпиады «Матлет».

Проверить свои знания и интеллект в решении сложных задач вызвались около 7 тысяч школьников. До заключительного этапа из них добрались лишь 160 ребят. Учащиеся 5-7 классов написали олимпиадные задания по математике.