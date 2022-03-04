356 курсантов уфимского филиала Волжского университета водного транспорта отправятся на практику

В этом году в уфимском филиале Волжского государственного университета водного транспорта на производственную и преддипломную практику распределили 356 курсантов. Это почти на сотню больше, чем в прошлом году. Спрос на юных специалистов растет, как и количество учащихся в учреждении.

Университет в этом году заключил 35 договоров с судоходными компаниями по всей России. В этом году впервые на производственную практику отправятся второкурсники. Уже 21 курсант заключил договоры на летний навигационный период.