Охотники в Башкирии распотрошили животных и оставили органы в лесу

В Салавате в лесу нашли останки животных. Как сообщили в Россельхознадзоре Башкирии, неизвестные разделали зверей, не выполнив требования норм.
Охотники при добыче промысловых животных – шести косуль, трёх кабанов, пяти лосей – разделали туши убитых и оставили отходы прямо в лесу. Это серьёзное нарушение ветеринарных правил. Ведомство составило протокол об административном нарушении, а виновники обязаны выплатить штраф.
Биологические отходы без утилизации могут стать источником заражения и развития различных вирусов, которые опасны для животных.