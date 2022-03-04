Охотники в Башкирии распотрошили животных и оставили органы в лесу

В Салавате в лесу нашли останки животных. Как сообщили в Россельхознадзоре Башкирии, неизвестные разделали зверей, не выполнив требования норм.

Охотники при добыче промысловых животных – шести косуль, трёх кабанов, пяти лосей – разделали туши убитых и оставили отходы прямо в лесу. Это серьёзное нарушение ветеринарных правил. Ведомство составило протокол об административном нарушении, а виновники обязаны выплатить штраф.