В России коронавирус выявили почти у 90 тысяч человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией.

В России постепенно снижается суточная заболеваемость коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился у 89 174 человек (16 775 024), выздоровели – 160 507 (14 263 191), скончались – 776 (354 787). Госпитализация потребовалась 9849 пациентам.