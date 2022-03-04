В России коронавирус выявили почти у 90 тысяч человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией.
В России постепенно снижается суточная заболеваемость коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился у 89 174 человек (16 775 024), выздоровели – 160 507 (14 263 191), скончались – 776 (354 787). Госпитализация потребовалась 9849 пациентам.
В Башкирии коронавирус выявили у 3297 человек за сутки (235 486), выздоровели – 4118 (193 502), скончались – 12 (5284). Госпитализация потребовалась 108 пациентам.