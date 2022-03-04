В Башкирии в реабилитационном центре удерживали людей

Группа из 8 человек в возрасте от 33 до 50 лет с апреля 2019 года по март 2020 организовали деятельность по лечению и реабилитации граждан от зависимостей, зарегистрировав общество с ограниченной ответственностью «Сохрани себя». Желающие могли поместить своих родственников центр, чтобы пройти курс реабилитации за 30-60 тысяч рублей. В самом центре клиентам запрещалось покидать территорию, общаться с родственниками и знакомыми любым способом. В центре были металлические решётки, высокий забор, отсутствовали ручки на входных дверях и окнах. К пациентам применялось психологическое и физическое насилие. Также клиентов заставляли принимать препараты транквилизирующего действия без назначения врача.