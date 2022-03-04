В Уфе появится новая поликлиника для взрослых и детей

В уфимском Затоне появится новая поликлиника. Медучреждение будет принимать взрослых и маленьких пациентов, а также будущих мам. Для жителей микрорайона появление медучреждения особенно актуально из-за высоких темпов жилого строительства. Когда ждать открытия и как новая поликлиника повлияет на жизнь горожан?

Стройкой Затон не удивишь, но окончание этой ждет весь микрорайон. Только за последние годы население увеличилось на пять тысяч человек. Здание, в котором сейчас располагается поликлиника, было построено в конце 60-х и не было рассчитано на нынешние объемы работы.

В новой поликлинике тесно точно не будет. Два соединенных корпуса высотой 5 и 7 этажей позволят принимать около 900 пациентов за смену. Строители уже ведут и наружные работы по благоустройству. Ежедневно работают более полусотни специалистов. В зданиях будут располагаться детская и взрослая поликлиники, а также женская консультация. Вместе с новым зданием поликлиника обретет и современное оборудование. Пациентам не придется ездить на диагностику в другие больницы.