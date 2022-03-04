В УГНТУ открылась аудитория, посвященная Таджикистану

В Уфимском нефтяном университете открылась аудитория, посвященная Таджикистану. Стиль кабинета позволяет окунуться в атмосферу дружественной республики. В мероприятии приняли участие представители Посольства Таджикистана в России.

Сегодня в вузе обучаются более 200 студентов и работают четыре преподавателя из этой страны. Новая аудитория создавалась в честь международной дружбы. Там будут проводиться не только лекции, но и тематические мероприятия.

Мы надеемся, что они, войдя в эту аудиторию, будут подготавливаться к экзаменам. Чтобы завтра им не стала стыдно перед вузом, Родиной, что они студенты такого прекрасного вуза.

Давлатшох Гулмахмадзода, посол Республики Таджикистан в России

Помимо нефтегазового направления, ребят обучаются и на других направлениях – энергетика, строительство. Ребята выбирают именно те направления, которые будут востребованы на предприятиях Таджикистана.

Олег Баулин, ректор УГНТУ

Новый лекционный зал посвятили 30-летию независимости Таджикистана и 30-летию установления дипломатических отношений между Таджикистаном и Россией. Президент Эмомали Рахмон является почетным профессором УГНТУ. Глава республики поручил собрать башкирскую делегацию для ответного визита в Таджикистан с бизнес-миссией до 1 июня.

Нам очень актуально развивать сельское хозяйство, сотрудничать в этом направлении.

Маргарита Болычева, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности
Акции БСТ
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями