В УГНТУ открылась аудитория, посвященная Таджикистану

В Уфимском нефтяном университете открылась аудитория, посвященная Таджикистану. Стиль кабинета позволяет окунуться в атмосферу дружественной республики. В мероприятии приняли участие представители Посольства Таджикистана в России.
Сегодня в вузе обучаются более 200 студентов и работают четыре преподавателя из этой страны. Новая аудитория создавалась в честь международной дружбы. Там будут проводиться не только лекции, но и тематические мероприятия.
Новый лекционный зал посвятили 30-летию независимости Таджикистана и 30-летию установления дипломатических отношений между Таджикистаном и Россией. Президент Эмомали Рахмон является почетным профессором УГНТУ. Глава республики поручил собрать башкирскую делегацию для ответного визита в Таджикистан с бизнес-миссией до 1 июня.