Жителя Уфы спасли из горящей квартиры

Накануне, 3 марта, спасателям Уфы удалось прийти на помощь местному жителю. Мужчина чуть не погиб в пожаре.

Инцидент произошёл в доме на улице Комсомольской. В 15:43 на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире. На место случившегося оперативно прибыли экстренные службы.

В 15:57 пожар удалось локализовать, а в 16:00 – полностью ликвидировать. В сгоревшей квартире был найден мужчина – его экстренно госпитализировали в больницу №21 с признаками отравления.

Причины пожара предстоит установить. Произошедшее расследует дознаватель МЧС России.