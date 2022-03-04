В Уфе для школьников и будущих новобранцев провели военно-патриотическую Масленицу

Организатором мероприятия выступило республиканское общество ДОСААФ, которое подготовило настоящий праздник не только с блинчиками и сожжением чучела. Будущие защитники отечества могли посоревноваться в скоростной сборке и разборке автомата, в перетягивании каната и не только.
6 марта исполнится 49 лет со дня образования Всероссийских отрядов юных инспекторов дорожного движения. По этому случаю для шестиклассников провели тематическую викторину.
Кроме того, детям рассказали об автомобилях, которые находятся на службе российской армии. По линии ДОСААФ многие молодые люди могут пройти обучение на водителей грузовых машин, благодаря чему в вооруженных силах у них появится специализация.