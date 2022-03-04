В Уфе для школьников и будущих новобранцев провели военно-патриотическую Масленицу

Организатором мероприятия выступило республиканское общество ДОСААФ, которое подготовило настоящий праздник не только с блинчиками и сожжением чучела. Будущие защитники отечества могли посоревноваться в скоростной сборке и разборке автомата, в перетягивании каната и не только.

6 марта исполнится 49 лет со дня образования Всероссийских отрядов юных инспекторов дорожного движения. По этому случаю для шестиклассников провели тематическую викторину.