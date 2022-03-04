Из Уфы отправилась колонна с гуманитарной помощью для жителей ЛНР и ДНР

Машины приезжают из разных районов. Большое спасибо всем, кто принял участие в этом важном деле. В это непростое время важно поддержать жителей ЛНР и ДНР! Для нас они – родные люди. Мы не первый год помогаем им. В самые трагические моменты мы были вместе с ними. Луганск для нашей республики – святое место. Там погиб и захоронен наш легендарный комдив, Герой России, генерал-майор Минигали Шаймуратов. Жители Донбасса с любовью ухаживают за могилами наших солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан неравнодушные