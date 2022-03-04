Из Уфы отправилась колонна с гуманитарной помощью для жителей ЛНР и ДНР
Продукты и вещи первой
необходимости собирали в пунктах по всему Башкортостану. Всего оказалось 150
тонн гуманитарного груза.
Смягчить быт
переселенцев, помочь тем, что посильно. В Сибае собрали 3 тонны провизии. Кроме
продуктов, в коробках вещи первой необходимости.
Мы
рассортировали – продукты отдельно, бытовую химию отдельно. Помощь везут и
детям – игрушки, в том числе сделанные
своими руками.
Лена Мухаметова, руководитель волонтёрского штаба «Мы вместе» в г. Сибай
В Луганскую и Донецкую
народные республики из Уфы повезли 150 тонн гуманитарной помощи. Продукты и
вещи несли жители всего Башкортостана. В районах и городах были открыты 63
пункта сбора.
Машины приезжают из
разных районов. Большое спасибо всем, кто принял участие в этом важном деле. В
это непростое время важно поддержать жителей ЛНР и ДНР! Для нас они – родные
люди. Мы не первый год помогаем им. В самые трагические моменты мы были вместе
с ними. Луганск для нашей республики – святое место. Там погиб и захоронен наш
легендарный комдив, Герой России, генерал-майор Минигали Шаймуратов. Жители
Донбасса с любовью ухаживают за могилами наших солдат, погибших в годы Великой
Отечественной войны.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан неравнодушные
На фурах с гуманитарной
помощью – портрет командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Минигали
Шаймуратов погиб рядом с посёлками Штеровка и Петровское. Ежегодно делегация из
Башкортостана приезжает почтить память.
Будем
ехать без остановок, уже завтра должны добраться. Нас везде сопровождают
сотрудники МЧС.
Тимерьян Ражапов, председатель региональной общественной организации Республики Башкортостан «Башкирский союз ветеранов боевых действий»
Рассказывать о
передвижениях колонны будет наш журналист. Съёмочная группа телеканала БСТ
выехала в составе гуманитарной колонны.
Постараемся
по возможности освещать весь путь передвижения колонны, вплоть до того, как она
заедет на территорию ЛНР и ДНР. Конечно, будем готовить репортажи о тех людях,
которые там живут.
Азат Садреев, корреспондент редакции новостей телеканала БСТ
На этом возможность
оказать поддержку не заканчивается. В Башкортостане продолжают работать штабы.
По словам участников, в этом году колонна с гуманитарной помощью для жителей
Луганской и Донецкой республик значительно больше. В этих фурах – макароны от
бабушки из соседнего дома, игрушки от маленьких детей. Всего 150 тонн
неравнодушия.