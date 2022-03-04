Радий Хабиров пришёл на хоккей с плакатом в поддержку российской армии

Сегодня легионеры «Салавата Юлаева» приняли решение покинуть расположение уфимского клуба и уехать из России. Таким образом, на второй матч серии первого раунда плей-офф с «Сибирью» юлаевцы вышли на лед без голкипера Юхи Метсолы, без нападающих Сакари Маннинена и Тему Хартикайнена и без защитника Филипа Ларсена.
Ещё ранее расположение команды покинул финский форвард Маркус Гранлунд. На матче уфимской «Агидели» Хартикайнен попрощался с болельщиками и клубом.
Ну а «Салават Юлаев» сегодня продолжил серию плей-офф на своём льду против «Сибири». Стан юлаевцев пополнили молодые игроки, в том числе из нефтекамского «Тороса». Поддержать «Салават» пришёл глава Башкортостана Радий Хабиров. Руководитель региона показал плакат, который имеет несколько смыслов: «спорт вне политики» и «мы за страну, за народ России, за народ Донбасса, за историческую справедливость».
Первым у юлаевцев отличился Глеб Кузьмин. Последний раз в плей-офф нападающий играл 4 года назад. После перерыва Сергей Шмелёв удвоил преимущество хозяев, а Кадейкин в третий раз огорчил голкипера «Сибири». Позже гости отыграли две шайбы. Но дальше слово сказал Алексей Пустозёров, посвятивший свой гол одноклубнику Родиону Амирову, который сейчас проходит лечение в Германии.
Итог матча – 4:2 в пользу «Салавата». Теперь серия переезжает в Новосибирск, следующая игра состоится 6 марта.