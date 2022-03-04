Радий Хабиров пришёл на хоккей с плакатом в поддержку российской армии

Сегодня легионеры «Салавата Юлаева» приняли решение покинуть расположение уфимского клуба и уехать из России. Таким образом, на второй матч серии первого раунда плей-офф с «Сибирью» юлаевцы вышли на лед без голкипера Юхи Метсолы, без нападающих Сакари Маннинена и Тему Хартикайнена и без защитника Филипа Ларсена.

Ещё ранее расположение команды покинул финский форвард Маркус Гранлунд. На матче уфимской «Агидели» Хартикайнен попрощался с болельщиками и клубом.

Привет, Уфа. Наверное, это самый сложный день в жизни. Я должен был принять решение – отправиться домой, к семье, или продолжить играть. Я решил вернуться домой. Я не хотел бы долго обсуждать причины, но я хочу поблагодарить всех в Уфе, кто поддерживал меня на протяжении этих лет. Тему Хартикайнен, нападающий ХК «Салават Юлаев»

Ну а «Салават Юлаев» сегодня продолжил серию плей-офф на своём льду против «Сибири». Стан юлаевцев пополнили молодые игроки, в том числе из нефтекамского «Тороса». Поддержать «Салават» пришёл глава Башкортостана Радий Хабиров. Руководитель региона показал плакат, который имеет несколько смыслов: «спорт вне политики» и «мы за страну, за народ России, за народ Донбасса, за историческую справедливость».

Первым у юлаевцев отличился Глеб Кузьмин. Последний раз в плей-офф нападающий играл 4 года назад. После перерыва Сергей Шмелёв удвоил преимущество хозяев, а Кадейкин в третий раз огорчил голкипера «Сибири». Позже гости отыграли две шайбы. Но дальше слово сказал Алексей Пустозёров, посвятивший свой гол одноклубнику Родиону Амирову, который сейчас проходит лечение в Германии.