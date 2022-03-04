Радий Хабиров поблагодарил однопартийцев за поддержку решения Путина
Двое военнослужащих из
Башкортостана погибли на боевом посту во время специальной операции на Украине.
Об этом во время конференции регионального отделения партии «Единая Россия»
объявил Радий Хабиров. Руководитель республики подчеркнул, что регион
поддерживает решение Президента страны Владимира Путина о проведении
миротворческой миссии, и поблагодарил коллег по партии за солидарную позицию.
Сила в правде и
единстве, а решение Президента России Владимира Путина о проведении
спецоперации на Украине – своевременное и единственно правильное в сложившихся
условиях. Об этом в самом начале конференции регионального отделения партии
«Единая Россия» заявил Радий Хабиров. Он поблагодарил соратников за солидарную
позицию.
Уважаемые партийцы,
хочу поблагодарить вас за очень высокую гражданскую позицию, патриотизм,
выдержку и за единодушную поддержку решения главы государства. Уверены, что
наши Вооруженные Силы в любых условиях успешно решат поставленные перед ними
задачи.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»
В Башкортостан пришло
тяжелое известие. На Украине на боевом посту погибли уроженец Зианчуринского
района, старший лейтенант Алексей Кондратьев и уроженец Кармаскалинского
района, старший сержант Кузьма Николаев. Их память почтили минутой молчания.
Мы выражаем родным и
близким коллегам Алексея и Кузьмы самые глубокие соболезнования. Самое главное,
что мы сейчас должны сделать – это не оставить их семьи без нашей поддержки, товарищеской,
любой поддержки.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»
Конференция в этом году
получила название «Старт 24». Впереди масштабные избирательные циклы: выборы в
Государственное собрание Башкортостана в 2023 году и в 2024 году – выборы главы
Башкортостана и президента России. Главная задача – обеспечить реализацию таких
партийных проектов, как «Народный контроль», «Реальные дела», поддержка местных
инициатив, а также оказать поддержку в осуществлении федеральных программ.
Радия Хабирова утвердили на пост секретаря регионального отделения партии «Единая
Россия» на ближайшие 5 лет.
Нам
всем желаю успешной работы и не только на сегодняшней конференции, а на
ближайшие 5 лет. И завершая свое выступление, я не могу не поддержать
кандидатуру Радия Фаритовича Хабирова на должность секретаря регионального
политсовета. От себя лично и от президиума генсовета: человека более достойного
сложно себе представить на этой должности. Работа предстоит немалая, и сейчас
мы сталкиваемся со сложностями в проведении нашей миротворческой миссии на
Украине, и при этом не стоит забывать о реализации тех задач, которые стоят у
нас и внутри государства. В период избирательной кампании мы собирали наказы от
избирателей и собрали 300 тысяч наказов у нас в республике – все они вошли в
народную программу.
Александр Сидякин, заместитель секретаря генсовета, руководитель ЦИК партии «Единая Россия»
Возможности для этого у
Башкортостана есть. Как достигать цели, обсуждали на круглых столах, которые
состоялись в рамках конференции регионального отделения партии.
Самое
важное, что мы обсуждали на нашей площадке, что мы будем продолжать партийные
проекты, будем продолжать реализацию народной программы, будем завершать
объекты капитального строительства, будем поддерживать нашу социальную сферу,
будем выплачивать зарплату, то есть все те обязательства, которые государство
на себя берет, в том числе и через народную программу, через партийные проекты
– мы это будем делать.
Эльвира Аиткулова, депутат Государственной Думы
У
нас в республике от «Единой России» около 7 тысяч депутатов разных уровней.
Поэтому это, конечно, огромная армия, и особенно муниципальные депутаты,
которые наиболее близки к населению, избирателям. И у нас выработан алгоритм
взаимодействия, и если есть проблемы, которые нельзя решить полномочиями
муниципального депутата, они обращаются к депутатам Госсобрания, если вопрос
выходит дальше за пределы полномочий и надо решать депутатам Государственной Думы,
то и она подключается. Мы совместные приемы проводим, поэтому этим дружная
команда занимается, и наша площадка называется команда республики, команда
Хабирова.
Рустам Ишмухаметов, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан, руководитель фракции партии «Единая Россия»
Депутаты
– это представители народа, они должны быть открытыми, прямыми. Они должны не
бояться задавать любые вопросы. Потому что публичность – это основной элемент
работы депутата. И публичность должна распространяться абсолютно везде и на все
сферы деятельности. И депутатами должны подниматься разные вопросы, может, даже
не всегда удобные вопросы.
Тимур Гильмияров, депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан
Партии «Единая Россия» –
20 лет. Сегодня это самое массовое политическое движение в России, которое
показало свою сплоченность за все время работы, а также во время пандемии
коронавируса. Как заявили на конференции регионального отделения, представители
готовы к любым новым вызовам не только в республике, но и в стране в целом.