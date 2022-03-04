Радий Хабиров поблагодарил однопартийцев за поддержку решения Путина

Нам всем желаю успешной работы и не только на сегодняшней конференции, а на ближайшие 5 лет. И завершая свое выступление, я не могу не поддержать кандидатуру Радия Фаритовича Хабирова на должность секретаря регионального политсовета. От себя лично и от президиума генсовета: человека более достойного сложно себе представить на этой должности. Работа предстоит немалая, и сейчас мы сталкиваемся со сложностями в проведении нашей миротворческой миссии на Украине, и при этом не стоит забывать о реализации тех задач, которые стоят у нас и внутри государства. В период избирательной кампании мы собирали наказы от избирателей и собрали 300 тысяч наказов у нас в республике – все они вошли в народную программу.

Александр Сидякин, заместитель секретаря генсовета, руководитель ЦИК партии «Единая Россия»