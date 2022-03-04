В Уфу приехал робот «Да Винчи» нового поколения

Аппарат будет работать в клинике БГМУ. Хирурги смогут проводить операции с высокой точностью. Это, кстати, уже вторая роботизированная система. Мы выяснили, чем новая модель отличается от предыдущей.

Продолжение рук хирурга находится в метре от него. Если художник Леонардо да Винчи творил искусство, то робот, названный в его честь, – жизнь. Под механическими руками, которыми с помощью манипуляторов управляет хирург, пациент с раком кишечника. Врачи удаляют часть органа с опухолью. Мужчина приехал на операцию из другого региона. А роботизированная система, его оперирующая, и вовсе из США.

Для клиники БГМУ это уже второй подобный робот, но превосходящий своего коллегу. Разработчики усовершенствовали систему, учли проблемы предшественника. Провести мастер-класс по проведению операций совместно с роботизированным помощником в Уфу приехал заведующий отделением колопроктологии больницы управления делами президента.

Ход операции с комментариями опытных врачей транслируется для медиков по всей России. Понаблюдать за процессом онлайн и задать вопрос мог любой врач. Роботизированная система позволяет добиться еще большей точности движений и, как следствие, высокого уровня проведения операций.