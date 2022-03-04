В Башкирии могут учредить День башкирской пчелы

Это решение принял Всемирный курултай на заседании по вопросу сохранения насекомых местной популяции. Сейчас специалисты работают над созданием национальной программы по их спасению. В скором времени начнется подготовка нормативно-правовой базы.
Вопрос о правильных пчелах и правильном меде, конечно, условный. Но определенные особенности у каждого производителя все равно есть. Взять хотя бы башкирскую популяцию насекомых.
Сохранять эту чистопородность в последнее время гораздо труднее. Многие пасечники завозят в свои хозяйства иностранных пчел, которые нередко стоят дешевле и оказываются производительнее местной популяции.
На круглом столе, организованном Всемирным курултаем башкир, специалисты предложили создать племенные хозяйства, где будут разводить местную породу. Массовое производство сделает ее более доступной для населения. Ну а чтобы не было скрещиваний с завозными пчелосемьями, необходимо определить для развития конкретные территории. Показателен, например, опыт Иглинского района, где пасечники, объединившись в сообщество, отказались от использования иностранных насекомых.
На селекцию и производство пчелопакетов необходимо выделять субсидии – это в дополнение к существующим мерам поддержки. Не обойтись в этом вопросе и без серьезных инвестиций, например, на создание высокоточных лабораторий по анализу меда, которых в республике пока нет. А ведь это поможет пчеловодам экспортировать готовый продукт, сделав башкирский мед международным брендом.
Мед уже давно стал больше, чем просто продуктом питания. Это культурная ценность республики. Именно поэтому Всемирный курултай принял решение учредить в регионе день башкирской пчелы. Дата пока остается открытой, но важно, чтобы она обязательно была связана с какой-либо историей. Новый праздник станет еще одним шагом к популяризации и сохранению народного достояния.