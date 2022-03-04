В Башкирии могут учредить День башкирской пчелы

Это решение принял Всемирный курултай на заседании по вопросу сохранения насекомых местной популяции. Сейчас специалисты работают над созданием национальной программы по их спасению. В скором времени начнется подготовка нормативно-правовой базы.

Вопрос о правильных пчелах и правильном меде, конечно, условный. Но определенные особенности у каждого производителя все равно есть. Взять хотя бы башкирскую популяцию насекомых.

В чем отличие нашей породы? Это монофлерный мед. Если они вылетели на липу, собирают все липу. И поэтому наш мед за пределами РФ все знают как башкирский мед, липовый мед. По 88% если принадлежит к одной породе, это считается чистой породой. Сегодня у нас в республике есть ареалы, где чистоты более 90%. Это башкирские пчелы популяции пчелы лесной европейской, если говорить в широком масштабе. Ревнер Байтуллин, директор Башкирского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии

Сохранять эту чистопородность в последнее время гораздо труднее. Многие пасечники завозят в свои хозяйства иностранных пчел, которые нередко стоят дешевле и оказываются производительнее местной популяции.

К сожалению, эта пчела у населения в деревнях. А это, как обычно, там, где стоит липа, т.е. традиционные пчеловоды. Там эта пчела оседает и наносит большой урон местной пчеле. Салават Нафиков, руководитель дирекции по особо охраняемым природным территориям

На круглом столе, организованном Всемирным курултаем башкир, специалисты предложили создать племенные хозяйства, где будут разводить местную породу. Массовое производство сделает ее более доступной для населения. Ну а чтобы не было скрещиваний с завозными пчелосемьями, необходимо определить для развития конкретные территории. Показателен, например, опыт Иглинского района, где пасечники, объединившись в сообщество, отказались от использования иностранных насекомых.

На селекцию и производство пчелопакетов необходимо выделять субсидии – это в дополнение к существующим мерам поддержки. Не обойтись в этом вопросе и без серьезных инвестиций, например, на создание высокоточных лабораторий по анализу меда, которых в республике пока нет. А ведь это поможет пчеловодам экспортировать готовый продукт, сделав башкирский мед международным брендом.

Мы должны уделять внимание нашим инвесторам, без них развития все равно не будет. Внешние игроки лучше понимают ценность башкирской пчелы, они готовы сюда приходить. Единственное, нужно создать для этого необходимые условия и правила. Юлдаш Юсупов, председатель исполнительного комитета Всемирного курултая башкир