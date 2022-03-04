В Башкирии в женской колонии выращивают тюльпаны

Из колонии с любовью. В Стерлитамаке в исправительном учреждении расцвели тюльпаны. Свыше двух тысяч ярких цветов будут радовать представительниц прекрасного пола на воле. Но в руках заключённых распускаются не только тюльпаны. Колония специализируется на выращивании овощей и рассады.

Цветущие тюльпаны и яркие эмоции для прекрасной половины человечества по ту сторону забора. Этот год в стерлитамакской колонии богат на урожай для милых дам. Под чутким руководством Наили Ильясовны и её помощниц в теплицах распустились порядка двух тысяч тюльпанов.

В этом году уход за мартовскими цветами в руках Анастасии. Девушка попала в исправительную колонию за кражу. Говорит, решила преступить закон из-за отсутствия денег и работы. Жить и работать в колонии Анастасии осталось недолго, около четырёх месяцев. Дома её ждут родители и взрослая дочь. К прежнему промыслу девушка возвращаться не собирается ни в коем случае. Говорит, колония помогла не только осознать прошлые ошибки, но и позволила найти профессию по душе.

Здесь, в колонии, круглогодичное производство разных культур. Летом в теплицах выращивают овощи, зимой – цветы к праздничным датам и для городских клумб.

Сейчас колония-поселение в Стерлитамаке – единственное исправительное учреждение в республике для женщин, переступивших черту закона. Здесь осуждённых официально трудоустраивают, они получают зарплату. Часть уходит в доход государства. Таким образом, содержание заключенных идет не за счет бюджета. А подсобное хозяйство позволяет обеспечить необходимым колонии по всей республике. Овощи, которые были собраны в теплицах, попадают на стол сотрудников учреждений и осуждённых.