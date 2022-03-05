В Башкирии в праздники ожидается ненастная погода

Синоптики Башкирии рассказали, какую погоду ждать в праздничные выходные. В республику с Каспийского моря придёт южный циклон. Он принесёт с собой ухудшение погодных условий.

5 и 6 марта – в субботу и воскресенье – ожидается мокрый снег, метель, сильный ветер со штормовыми порывами. На дорогах образуются гололедица, снежный накат и заносы. Температура воздуха днем опустится от +3, -2°С до -3, -8°С.