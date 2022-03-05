В Башкирии сотрудники колледжа присваивали себе выплаты, предназначенные для детей-сирот

В Илишевском районе перед судом предстал бывший директор Башкирского аграрного-технологического колледжа и пять бухгалтеров. Их обвинили в присваивании выплат, предназначенные для детей-сирот и малоимущих студентов.

Следствие выяснило, что с 2016 по 2020 года сотрудники изготавливали подложные платежные документы. В бумаги вносилась информация о необходимости выплат для обеспечения питанием, стипендией, обмундированием детей-сирот и студентов из малообеспеченных семей. В общей сложности на карты сотрудников было переведено более 23,8 млн рублей. Деньги они потратили на личные нужды.

Также директор учреждения получил 180 тысяч рублей якобы на покупку мяса для студентов, хотя продукт поставлялся из учебного хозяйства училища. Выяснилось, что директор также изменил план работы по капитальному ремонту, чтобы присвоить себе 297 тысяч рублей.