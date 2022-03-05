В Башкирии в свином мясе обнаружили антибиотик

В замороженном карбонате, образцы которого поступили в лабораторию, был найден антибиотик «окситетрациклин». Это нарушение требований технического регламента таможенного союза. Наличие лекарственных препаратов в мясе недопустимо.

В торговый дом мясная продукция прибыла из свинокомплекса. Торговый дом был оштрафован на 150 тысяч рублей, а мясная компания, предоставившая животных, — на 350 тысяч рублей.