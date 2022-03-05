В Башкирии женщин с высшим образованием больше, чем мужчин

Специалисты Башстата к 8 марта — Международному дню борьбы за женские права – подготовили интересное исследование.

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Статистики выяснили, что к началу 2021 года в Башкирии проживали 2,1 млн женщин. Это 53,1% от всего населения региона. На тысячу женщин в среднем приходится 883 мужчины. Однако, по данным специалистов, сейчас мальчиков рождается больше, чем девочек.

Женщины участвуют почти во всех сферах экономической деятельности. Они составляют практически половину трудовых ресурсов Башкирии – 47%.

Женщины, занятые в экономике Башкирии, имеют более высокий уровень образования, чем мужчины. Среди работающих женщин доля имеющих высшее образование составила 37,7% (мужчины — 24,0%), среднее профессиональное образование — 49,3% (мужчины — 59,2%).

данные Башстата

В высших учебных учреждениях доля девушек составляет 51%, а в ссузах – 44%.

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