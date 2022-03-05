В трёх районах Уфы ожидается отключение воды

В Уфе на следующей неделе ожидается отключение горячей и холодной воды из-за планового ремонта. Об этом сообщает пресс-служба «Уфаводоканала».
Отключение воды ожидается в трёх районах столицы.
В Ленинском районе с 11:00 10 марта до 10:00 11 марта холодной воды не будет в Центре спортивной подготовки по улице Дружбы Народов, 47.
В Калининском районе с 11:00 до 21:00 10 марта отключат воду в жилых домах по улице Стадионной, 5/2, 7, 7/1 и в поликлинике №12 по адресу Стадионная, 7/2.
В Кировском районе с 10:00 до 19:00 10 марта холодной и горячей воды не будет в домах по улицам Чернышевского 101, 101а, 103, 105, 112 и Худайбердина, 5.