В Уфе разыскивают водителя, который сбил 11-летнего ребёнка

В Уфе произошла авария, в которой пострадал ребёнок. Подробности случившегося сообщает ГИБДД региона.

Фото №1 - В Уфе разыскивают водителя, который сбил 11-летнего ребёнка

4 марта около 13:00 неустановленный водитель двигался со стороны улицы Ульяновых. В один момент он наехал на 11-летнюю девочку, которая получила различные травмы.

Пострадавшую госпитализировали. После оказания медицинской помощи её отпустили. Виновника ДТП ищет полиция.

Всех, кто стал очевидцем данного происшествия или обладает какой-либо информацией, просят позвонить по телефону: 8 917 775 93 21.

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