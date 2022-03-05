В Уфе разыскивают водителя, который сбил 11-летнего ребёнка

В Уфе произошла авария, в которой пострадал ребёнок. Подробности случившегося сообщает ГИБДД региона.

4 марта около 13:00 неустановленный водитель двигался со стороны улицы Ульяновых. В один момент он наехал на 11-летнюю девочку, которая получила различные травмы.