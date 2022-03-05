В Уфе разыскивают водителя, который сбил 11-летнего ребёнка

В Уфе произошла авария, в которой пострадал ребёнок. Подробности случившегося сообщает ГИБДД региона.
4 марта около 13:00 неустановленный водитель двигался со стороны улицы Ульяновых. В один момент он наехал на 11-летнюю девочку, которая получила различные травмы.
Пострадавшую госпитализировали. После оказания медицинской помощи её отпустили. Виновника ДТП ищет полиция.
Всех, кто стал очевидцем данного происшествия или обладает какой-либо информацией, просят позвонить по телефону: 8 917 775 93 21.