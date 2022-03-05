Эльвира Аиткулова о санкциях против России: «Самое главное - сохранять единство»

Много вопросов сегодня у каждого. Самый главный: что будет дальше? Будем в первую очередь пересматривать отношение к привычному укладу. Оперативно принимать законы, чтобы поддержать пострадавшие от санкций отрасли, оказывать в полном объёме социальную поддержку, ещё активней заниматься импортозамещением. То есть каждый на своём месте делает то, что должен.

Эльвира Аиткулова, Председатель президиума международного союза общественных объединений «Всемирный курултай башкир»