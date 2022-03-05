Эльвира Аиткулова о санкциях против России: «Самое главное - сохранять единство»

Ряд мировых компаний ввели санкции в отношении России. Среди прочего россиянам не покажут мультфильмы компании Disney, у нескольких банков отключат функцию оплаты Apple Pay, а популярные ресурсы и вовсе прекратят свою работу на территории нашей страны.
Редакция bash.news пообщалась с Председателем президиума международного союза общественных объединений «Всемирный курултай башкир» Эльвирой Аиткуловой о том, что будет происходить в России дальше.
Много вопросов сегодня у каждого. Самый главный: что будет дальше? Будем в первую очередь пересматривать отношение к привычному укладу. Оперативно принимать законы, чтобы поддержать пострадавшие от санкций отрасли, оказывать в полном объёме социальную поддержку, ещё активней заниматься импортозамещением. То есть каждый на своём месте делает то, что должен.Эльвира Аиткулова, Председатель президиума международного союза общественных объединений «Всемирный курултай башкир»
Она также отметила, что в такое тяжелое время главное - оставаться людьми.
Самое главное - сохранять единство и веру в себя, страну, нашего Президента. Попытки нас обложить санкциями и запретами на участие в мирового уровня мероприятиях, уход с нашего рынка крупных иностранных игроков делаются с целью посеять панику - не получится! Мы только укрепляемся в своей позиции, что все делаем правильно.Эльвира Аиткулова, Председатель президиума международного союза общественных объединений «Всемирный курултай башкир»
Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. По словам Аиткуловой, дату выбрали исходя из сообщений о начале боевых действий со стороны украинских националистов.
Накануне на заседании Госдумы спикер Вячеслав Володин конкретно высказался о начале операции, почему именно 24 февраля. Потому что 25-го украинские националисты готовились начать боевые действия. Наша задача - добиться полного разоружения Украины. При этом мы продолжаем поддерживать наших земляков на Донбассе, в пути находится гуманитарный груз, который собирали всем миром. Спасибо всем неравнодушным! Пока мы едины - мы непобедимы!Эльвира Аиткулова, Председатель президиума международного союза общественных объединений «Всемирный курултай башкир»