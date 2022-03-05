В Башкирию удалось вернуть почти 2 тысячи туристов

Министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии, Уфимское подразделение министерства иностранных дел России, Госкомитет РБ по туризму, НКО «Баштурсоюз», Ситуационный центр и информационное агентство «Башинформ» оказывают необходимую помощь туристам из республики. Специалисты оказывают помощь и самостоятельным туристам, и путешественникам, которые приобрели путёвки у туроператоров.

С 24 февраля по 5 марта в Башкирию удалось вернуть 1835 человек. В других странах остаются 945 туристов, которым нужна помощь. Завтра, 6 марта, организован полёт туристов из Турции, Египта и ОАЭ; 9 марта – из Египта и ОАЭ; 10 марта – из Доминиканы и Египта.