13 жительниц Башкирии получили госнаграды в преддверии 8 Марта

В преддверии 8 Марта жительницам Башкортостана вручили государственные награды. Медали, грамоты и благодарности из рук главы республики получили 13 женщин. Торжественная церемония и праздничный концерт прошли в уфимском Конгресс-холле.
Праздник начинается уже на входе. Цветы, музыка, фотозона – все, что олицетворяет прекрасную половину человечества. На почетных местах зрительного зала только женщины. А на сцене сегодня только лучшие в своем деле. Дворник Регина Исхакова не привыкла к публичности. Ведь даже рабочий день у нее начинается, пока все спят.
Радий Хабиров отдельно поздравил женщин-медиков, которые уже не первый год на передовой. Благодарность прозвучала в адрес ветеранов войны и тружениц тыла. Глава региона также отметил, что в Башкортостане более 50 тысяч многодетных семей, и это гордость республики.
9 жительниц республики получили благодарности и почетные грамоты. Двум женщинам глава Башкортостана вручил медали за трудовую доблесть. И еще столько же представительниц прекрасного пола стали заслуженными работниками культуры.
В непростой для страны период композиция «Донбасс за нами» заставила весь зал встать. И в праздничный день помнят о военнослужащих, участвующих в спецоперации на территории Украины.
В какой бы профессии ни преуспели женщины, каждая становится счастливее от внимания. И не важно, где она его получит – на большой сцене или в кругу своей семьи.