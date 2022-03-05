13 жительниц Башкирии получили госнаграды в преддверии 8 Марта

В преддверии 8 Марта жительницам Башкортостана вручили государственные награды. Медали, грамоты и благодарности из рук главы республики получили 13 женщин. Торжественная церемония и праздничный концерт прошли в уфимском Конгресс-холле.

Праздник начинается уже на входе. Цветы, музыка, фотозона – все, что олицетворяет прекрасную половину человечества. На почетных местах зрительного зала только женщины. А на сцене сегодня только лучшие в своем деле. Дворник Регина Исхакова не привыкла к публичности. Ведь даже рабочий день у нее начинается, пока все спят.

Для меня неожиданность большая. Не думала, что попаду в такой приз. Очень приятно, конечно. Регина Исхакова, дворник ЖЭУ Демского района г. Уфы

Радий Хабиров отдельно поздравил женщин-медиков, которые уже не первый год на передовой. Благодарность прозвучала в адрес ветеранов войны и тружениц тыла. Глава региона также отметил, что в Башкортостане более 50 тысяч многодетных семей, и это гордость республики.

Наш президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что поддержка семьи, материнства и детства – это общенациональная задача. Мы в республике делаем все, чтобы вы растили детей счастливыми и здоровыми. Мы строим школы, детские сады, поликлиники и культурные центры. Несмотря ни на что планы по строительству мы будем продолжать реализовывать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

9 жительниц республики получили благодарности и почетные грамоты. Двум женщинам глава Башкортостана вручил медали за трудовую доблесть. И еще столько же представительниц прекрасного пола стали заслуженными работниками культуры.

Женщина – опора семьи, государства. Весь мир в руках женщины, говорим мы. Они всегда готовы служить Отчизне. Воспитывать в духовно-нравственном и патриотическом плане подрастающее поколение. Гульнур Кульсарина, депутат Госсобрания Республики Башкортостан, член правления Союза женщин Республики Башкортостан

В непростой для страны период композиция «Донбасс за нами» заставила весь зал встать. И в праздничный день помнят о военнослужащих, участвующих в спецоперации на территории Украины.

Сложности временны, искусство вечно. Я не могу оставаться в стороне. Я поддерживаю своих ребят, бойцов, офицеров, солдат. И правительство. Своих не бросают. Фидан Гафаров, народный артист РСФСР, народный артист БАССР