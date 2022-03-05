Радий Хабиров вручил многодетным мамам медали «Материнская слава»

Награда за бескрайнюю любовь и ответственное отношение к воспитанию детей. В преддверии Международного женского дня Радий Хабиров поздравил многодетных матерей и вручил им медали «Материнская слава».

Выступая перед почетными жительницами Башкортостана, глава республики отметил, что нет на земле более благородной миссии, чем быть мамой.

И, конечно, нельзя не согласиться с президентом, который сказал, что семья, в которой много детей, это основа будущего России и это продолжение нашей тысячелетней истории как страны, как нации, как единого народа. Позвольте мне поздравить вас еще раз с праздником, пожелать крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и добра вашим домам. А мы будем стараться делать так, чтобы ваши дети учились в хороших школах, чтобы была хорошая медицина, были красивые парки, где можно было погулять, и все в нашей республике было замечательно.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров вручил многодетным мамам медали «Материнская слава»

Медалью «Материнская слава» в Башкортостане награждают женщин, родивших или усыновивших и воспитывающих пятерых и более детей. При этом они должны добросовестно и ответственно относится к своим материнским обязанностям, обеспечивать надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей.

Я очень рада, что у меня столько детей, я даже ни капельки не сомневалась, что у меня столько детей будет. Вот скоро мне уже на пенсию, через два года – с 50 нам разрешают выйти за пятерых. Я вот себя не чувствую, например, что я не пенсию пойду, хочется еще работать и детей воспитывать.

Марина Хасанова, многодетная мама
ЦИФРОВАЯ ЭТИКА ДЕТСТВА
Уфимская волна