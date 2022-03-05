Радий Хабиров вручил многодетным мамам медали «Материнская слава»

И, конечно, нельзя не согласиться с президентом, который сказал, что семья, в которой много детей, это основа будущего России и это продолжение нашей тысячелетней истории как страны, как нации, как единого народа. Позвольте мне поздравить вас еще раз с праздником, пожелать крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и добра вашим домам. А мы будем стараться делать так, чтобы ваши дети учились в хороших школах, чтобы была хорошая медицина, были красивые парки, где можно было погулять, и все в нашей республике было замечательно.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан