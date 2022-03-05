Радий Хабиров вручил многодетным мамам медали «Материнская слава»
Награда за бескрайнюю
любовь и ответственное отношение к воспитанию детей. В преддверии
Международного женского дня Радий Хабиров поздравил многодетных матерей и
вручил им медали «Материнская слава».
Выступая перед
почетными жительницами Башкортостана, глава республики отметил, что нет на
земле более благородной миссии, чем быть мамой.
И,
конечно, нельзя не согласиться с президентом, который сказал, что семья, в
которой много детей, это основа будущего России и это продолжение нашей тысячелетней
истории как страны, как нации, как единого народа. Позвольте мне поздравить вас
еще раз с праздником, пожелать крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и
добра вашим домам. А мы будем стараться делать так, чтобы ваши дети учились в
хороших школах, чтобы была хорошая медицина, были красивые парки, где можно
было погулять, и все в нашей республике было замечательно.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Медалью «Материнская
слава» в Башкортостане награждают женщин, родивших или усыновивших и
воспитывающих пятерых и более детей. При этом они должны добросовестно и
ответственно относится к своим материнским обязанностям, обеспечивать
надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и
нравственном развитии детей.
Я
очень рада, что у меня столько детей, я даже ни капельки не сомневалась, что у
меня столько детей будет. Вот скоро мне уже на пенсию, через два года – с 50
нам разрешают выйти за пятерых. Я вот себя не чувствую, например, что я не
пенсию пойду, хочется еще работать и детей воспитывать.