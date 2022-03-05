Радий Хабиров поздравил сотрудниц МФЦ с 8 Марта

Было время, когда люди проводили в очередях по 45 минут. Совместно с руководством МФЦ мы смогли выправить ситуацию. Сегодня Многофункциональный центр – это удобный сервис, который позволяет жителям решать большое количество вопросов взаимодействия с государством. В ближайшее время у МФЦ появятся новые задачи, связанные с расширением мер поддержки бизнеса. В МФЦ очень красивые сотрудницы, приятно было поздравлять.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан