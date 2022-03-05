Радий Хабиров поздравил сотрудниц МФЦ с 8 Марта

Сегодня глава республики посетил один из уфимских офисов Многофункционального центра. Он осмотрел зоны приема клиентов, первичного консультирования и госуслуг, бизнес-зону, операционный зал, контакт-центр, а также криптобиокабину. Она позволяет регистрировать биометрические данные заявителя.

Благодаря большой сети офисов МФЦ по всему Башкортостану доступ к получению услуг по принципу «одного окна» имеют почти 100 процентов жителей республики. Среднее время ожидания по итогам прошлого года составило около 2 минут. Это один из лучших показателей в стране. После осмотра офиса Радий Хабиров поздравил сотрудниц МФЦ с наступающим Международным женским днём.

Фото №1 - Радий Хабиров поздравил сотрудниц МФЦ с 8 Марта

Было время, когда люди проводили в очередях по 45 минут. Совместно с руководством МФЦ мы смогли выправить ситуацию. Сегодня Многофункциональный центр – это удобный сервис, который позволяет жителям решать большое количество вопросов взаимодействия с государством. В ближайшее время у МФЦ появятся новые задачи, связанные с расширением мер поддержки бизнеса. В МФЦ очень красивые сотрудницы, приятно было поздравлять.

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