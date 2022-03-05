Радий Хабиров поздравил сотрудниц МФЦ с 8 Марта

Сегодня глава республики посетил один из уфимских офисов Многофункционального центра. Он осмотрел зоны приема клиентов, первичного консультирования и госуслуг, бизнес-зону, операционный зал, контакт-центр, а также криптобиокабину. Она позволяет регистрировать биометрические данные заявителя.
Благодаря большой сети офисов МФЦ по всему Башкортостану доступ к получению услуг по принципу «одного окна» имеют почти 100 процентов жителей республики. Среднее время ожидания по итогам прошлого года составило около 2 минут. Это один из лучших показателей в стране. После осмотра офиса Радий Хабиров поздравил сотрудниц МФЦ с наступающим Международным женским днём.