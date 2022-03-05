«Идем без остановки»: как движется гуманитарный конвой из Уфы в Донбасс

Гуманитарная колонна с помощью для жителей ЛНР и ДНР, которая выехала накануне из Уфы, проехала 1600 км. Сегодня фуры планируют добраться до Ростова-на-Дону. В составе группы находится корреспондент телеканала БСТ.

Сегодня к утру колонна с гуманитарной помощью от жителей Башкортостана жителям Донбасса преодолела чуть более 1000 километров и успела доехать до Саратова. Караван ехал всю ночь без остановок, в каждой машине по два водителя, которые сменяют друг друга.

Дорожные условия тяжелые, непогода, гололед, снег, ветер. Идем без остановки, стараемся вовремя дойти. Игорь Мирасов, дальнобойщик

Дорожные условия действительно сложные. Снегопад сопровождался сильным боковым ветром, который мог перевернуть фуры. На дорогах отмечалось множество ДТП, большегрузы буксовали на подъемах. Водители нашей колонны предупреждают своих коллег по рации.

Узнав, что уфимские фуры везут гуманитарный груз в Донбасс, остальные грузовики уступали дорогу и желали ребятам счастливого пути. Общий вес гуманитарного груза составляет порядка 75 тонн. Конвой везет жителям ЛНР и ДНР товары первой необходимости: продукты питания, средства гигиены, воду, товары для детей. В одном из наших грузовиков также находятся постельные принадлежности ручной работы, которые изготовила жительница Сибая. А школьники из столицы башкирского Зауралья подготовили для детей Донбасса свои подарки.

Нас сопровождает МЧС от самого Башкортостана, передают нас каждому последующему региону. Тимерьян Ражапов, председатель региональной общественной организации Республики Башкортостан «Башкирский союз ветеранов боевых действий»

Колонна с гуманитарной помощью продолжает движение из Башкортостана в Донбасс в непростых дорожных условиях. Ближе к обеду конвой заехал на территорию Волгоградской области.