В Уфе школьники приняли участие в акции «Письмо солдату-миротворцу»

Башкирские школьники пишут письма военным. В Уфимской гимназии запустили акцию «Письмо солдату-миротворцу». Весточки со словами поддержки и благодарности шлют всем, кто сейчас несёт военную службу.

Совсем скоро эти простые искренние пожелания от башкирских школьников найдут своего адресата. В каждом послании – слова поддержки. Весточки российским солдатам, участвующим в военной спецоперации на Украине, писали всем классом. Писали о том, что чувствуют, о своих переживаниях, об уважении к бойцам, желали им вернуться домой живыми и здоровыми.

Я много слышала и читала о том, что сейчас происходит, и подумала, что мы можем морально помочь солдатам, которые там сейчас находятся. Поэтому я предложила классу написать слова поддержки солдатам. Анастасия Цветкова, ученица Республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии №1

А ведь когда-то в годы войны так же поступали советские школьники, когда писали на фронт. И именно теплые слова из дома согревали солдат на службе.

Эти письма мы отправим на территорию Украины по определенному адресу. Часть почтой, часть с гуманитарной помощью. Булат Туктамышев, директор Республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии №1