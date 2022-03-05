В Уфе школьники приняли участие в акции «Письмо солдату-миротворцу»

Башкирские школьники пишут письма военным. В Уфимской гимназии запустили акцию «Письмо солдату-миротворцу». Весточки со словами поддержки и благодарности шлют всем, кто сейчас несёт военную службу.

Совсем скоро эти простые искренние пожелания от башкирских школьников найдут своего адресата. В каждом послании – слова поддержки. Весточки российским солдатам, участвующим в военной спецоперации на Украине, писали всем классом. Писали о том, что чувствуют, о своих переживаниях, об уважении к бойцам, желали им вернуться домой живыми и здоровыми.

Я много слышала и читала о том, что сейчас происходит, и подумала, что мы можем морально помочь солдатам, которые там сейчас находятся. Поэтому я предложила классу написать слова поддержки солдатам.

Анастасия Цветкова, ученица Республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии №1
Фото №1 - В Уфе школьники приняли участие в акции «Письмо солдату-миротворцу»

А ведь когда-то в годы войны так же поступали советские школьники, когда писали на фронт. И именно теплые слова из дома согревали солдат на службе.

Эти письма мы отправим на территорию Украины по определенному адресу. Часть почтой, часть с гуманитарной помощью.

Булат Туктамышев, директор Республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии №1

В стороне не остались и другие ребята: снимают видео, записывают слова поддержки российским бойцам. Учащиеся школ, лицеев, колледжей с государственными флагами в руках выстроились в форме буквы Z. Такой флешмоб запустили по всей стране в поддержку Вооружённых Сил России, находящихся на Украине.

В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Акции БСТ