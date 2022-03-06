Гендиректор «Салавата Юлаева» о Томи Ламсе: «Он останется до конца»

Томи Ламса останется с командой до конца сезона. Об этом сегодня телеканалу БСТ в эксклюзивном интервью рассказал гендиректор хоккейного клуба «Салават Юлаев» Ринат Баширов. Накануне юлаевцы провели вторую игру в плей-офф против «Сибири» без легионеров.

«Салават» стал первой командой, продолжившей борьбу за Кубок Гагарина исключительно российскими игроками. Также в интервью Баширов рассказал, что еще до решения финского вратаря и нападающих об отъезде у тренерского штаба был запасной вариант развития событий, кого ставить на игру, если они все-таки захотят уйти из команды. Остальные юлаевцы восприняли новость об отъезде легионеров спокойно и с пониманием. В тренерском штабе никаких изменений не планируется. Ламса остаётся на своем посту.

Фото №1 - Гендиректор «Салавата Юлаева» о Томи Ламсе: «Он останется до конца»

С первого дня он сказал, что останется до конца. Он не первый год в клубе, и игроки ему доверяют. Команда без тренера – это совсем не одно и то же, что с уходом легионеров.

Ринат Баширов, генеральный директор ХК «Салават Юлаев»

Сегодня в Уфу приехали еще три игрока нефтекамского «Тороса». Вместе с ними команда отправилась в Новосибирск, где продолжится серия. Следующий матч соперники проведут 6 марта. Прямую трансляцию смотрите на телеканале БСТ в 15:20.

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