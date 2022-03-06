Гендиректор «Салавата Юлаева» о Томи Ламсе: «Он останется до конца»

Томи Ламса останется с командой до конца сезона. Об этом сегодня телеканалу БСТ в эксклюзивном интервью рассказал гендиректор хоккейного клуба «Салават Юлаев» Ринат Баширов. Накануне юлаевцы провели вторую игру в плей-офф против «Сибири» без легионеров.

«Салават» стал первой командой, продолжившей борьбу за Кубок Гагарина исключительно российскими игроками. Также в интервью Баширов рассказал, что еще до решения финского вратаря и нападающих об отъезде у тренерского штаба был запасной вариант развития событий, кого ставить на игру, если они все-таки захотят уйти из команды. Остальные юлаевцы восприняли новость об отъезде легионеров спокойно и с пониманием. В тренерском штабе никаких изменений не планируется. Ламса остаётся на своем посту.