ФК «Уфа» вернулся со сборов в Турции

Футбольный клуб «Уфа» после практически полутора месяцев сборов в Турции вернулся в столицу Башкортостана. Коллектив Алексея Стукалова будет готовиться к оставшимся играм Премьер-Лиги в Уфе. В понедельник команда сыграет с «Зенитом».
Больше трёх месяцев футбольный клуб «Уфа» не тренировался на поле родной «BetBoom Арены». После сборов в Белеке коллектив сыграл в Грозном и вернулся в столицу Башкортостана. Матч против «Ахмата» получился не самым удачным. Подопечные Алексея Стукалова уступили со счётом 1:2, несмотря на то, что им первым удалось открыть счёт в матче. Впрочем, состав «Уфы» прилично изменился, поэтому какое-то время футболисты будут сыгрываться.
«Зенит» – действующий чемпион России, и матчи против этой команды у «Уфы» часто получаются непростыми. На неделе подопечные Сергея Семака уже провели две игры, в чемпионате России переиграли «Рубин» – 3:2, после чего победили в Кубке России КАМАЗ – 6:0.
Помочь «Уфе» в этой встрече не сможет Вячеслав Кротов, продолжающий отбывать дисквалификацию. Не сыграет из-за перебора желтых карточек и лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов. Остальные футболисты, помимо травмированных Тимура Жамалетдинова и Джемала Табидзе, в строю. Несмотря на начавшийся отток иностранных спортсменов домой, в «Уфе» пока такой проблемы нет. Все легионеры готовятся к игре против «Зенита».
Матч первого круга в столице Башкортостана завершился вничью – 1:1, у «Уфы» тогда отличился Гамид Агаларов. Игра в Санкт-Петербурге пройдет в понедельник, 7 марта, и начнется в 18:30 по уфимскому времени.