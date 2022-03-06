ФК «Уфа» вернулся со сборов в Турции

Футбольный клуб «Уфа» после практически полутора месяцев сборов в Турции вернулся в столицу Башкортостана. Коллектив Алексея Стукалова будет готовиться к оставшимся играм Премьер-Лиги в Уфе. В понедельник команда сыграет с «Зенитом».

Больше трёх месяцев футбольный клуб «Уфа» не тренировался на поле родной «BetBoom Арены». После сборов в Белеке коллектив сыграл в Грозном и вернулся в столицу Башкортостана. Матч против «Ахмата» получился не самым удачным. Подопечные Алексея Стукалова уступили со счётом 1:2, несмотря на то, что им первым удалось открыть счёт в матче. Впрочем, состав «Уфы» прилично изменился, поэтому какое-то время футболисты будут сыгрываться.

Много-много работали, я считаю, что мы проделали хорошую работу, появились новички. Правда, первая игра у нас не получилась, но надеюсь, что в Питере мы улучшим своим игровые кондиции. Шамиль Газизов, генеральный директор ФК «Уфа»

«Зенит» – действующий чемпион России, и матчи против этой команды у «Уфы» часто получаются непростыми. На неделе подопечные Сергея Семака уже провели две игры, в чемпионате России переиграли «Рубин» – 3:2, после чего победили в Кубке России КАМАЗ – 6:0.

Успели соскучиться по чемпионату, по играм. Утомили долгие сборы, поэтому было где-то непросто, хорошо, что они позади. Владислав Камилов, полузащитник ФК «Уфа»

Помочь «Уфе» в этой встрече не сможет Вячеслав Кротов, продолжающий отбывать дисквалификацию. Не сыграет из-за перебора желтых карточек и лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов. Остальные футболисты, помимо травмированных Тимура Жамалетдинова и Джемала Табидзе, в строю. Несмотря на начавшийся отток иностранных спортсменов домой, в «Уфе» пока такой проблемы нет. Все легионеры готовятся к игре против «Зенита».

Такая возможность есть, что футболисты могут покинуть команду иностранные, мы никого держать не будем, но в Уфе таких футболистов на сегодня нет. Шамиль Газизов, генеральный директор ФК «Уфа»