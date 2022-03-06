В Уфе появятся туристско-информационные центры

Летом по реке Белой начнут курсировать новые суда. Премьер-министр Правительства Андрей Назаров провел совещание на уфимской набережной по вопросу строительства туристско-информационных центров. В Уфе таких будет четыре.

Это своего рода сервисная служба, где можно будет купить билеты на прогулки, в музейные комплексы, сувенирную продукцию, получить информацию о местных туристических маршрутах, достопримечательностях и мероприятиях. Разместят центры у памятника Салавату Юлаеву, около смотровой площадки в районе Монумента Дружбы, на Гостином дворе и в Сипайлово. На Набережной возведут многофункциональный причал.